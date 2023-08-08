Geçtiğimiz sezonun başında Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesine katılan ve sadece ikinci yılında Türkiye Şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Poyrazın Kızları, yeni sezona büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden takım, önemli bir adım olan iki yabancı oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, hentbol dalında Bursa'nın yeni başarılarına tanık olacağına inancını dile getirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce Mudanya'da ilkokul 4. sınıftayken Antrenör Merve Yılmaz tarafından seçilerek hentbol ile tanışan Poyrazın Kızları, kısa sürede büyük bir başarı hikayesine imza attı. Son 2 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü formasını giyen sporcular, Türkiye Şampiyonluğunu Mudanya'ya kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, okul sporlarında 4 Türkiye Şampiyonluğu elde ederek göz kamaştıran bir performans sergiledi.

Başkan Aktaş, 26 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'e dair heyecanı paylaştı ve biri Sırp diğeri Karadağlı iki yabancı oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte daha iddialı bir kadro oluşturulduğunu vurguladı. Ziyarette, Antrenör Merve Yılmaz ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de yer aldı. Başkan Aktaş, sporcularla bir araya gelerek yeni sezonda başarılar diledi.

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 sporcumuzun farklı milli takım kategorilerine çağrılması, ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizin bir göstergesi. Mudanya'nın yetiştirdiği sporcuların başarıları gerçekten takdir edilesi düzeyde. Bu sezon artık Süper Lig'deyiz ve iki yabancı oyuncumuzla daha da güçlendik. Onların katkısıyla daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Poyrazın Kızları Kadın Hentbol Takımı, 26 Ağustos'ta Süper Lig'in ilk maçında Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir'de karşılaşacak. Bu heyecanı paylaşmak için tüm Bursalı spor severleri bekliyoruz" dedi.