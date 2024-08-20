Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir barakada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Sefa-Çamlık Mahallesi Laka mevkiinde bir barakada yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, bölgede ağaçlık alanları sulamak için bulunan Ayvalık Belediyesi’ne ait bir su tankeriyle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Belediye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: İHA