Türkiye kışın etkisi altına girdi. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara veriliyor.
Şile'de okullar tatil
İstanbul Valiliği yoğun yağış nedeniyle Şile'de ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kaydedildi:
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.
Bolu ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
Ayrıca Zonguldak ilinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Zonguldak Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
İdari izinli sayılacaklar
Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.