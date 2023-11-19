Türkiye kışın etkisi altına girdi. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara veriliyor.

Şile'de okullar tatil

İstanbul Valiliği yoğun yağış nedeniyle Şile'de ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kaydedildi:

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.

Bolu ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Ayrıca Zonguldak ilinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

İdari izinli sayılacaklar

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: