Olay, Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti.

Bina sakinleri, apartmanda oturan 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz bulmuştu. Olay yerine gelen ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya da rastlamadı.

Savcılık cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşırken, sabah saatlerinde uçakla Ankara’ya giden ve Devrim Güler’in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y’nin Ankara’daki işlemlerin ardından Salihli’ye getirileceği öğrenildi.