Yapılan incelemede, videonun kurgu olduğunun belirlendiği ifade edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.N.B. adlı çocuğu adresinde koruma altına alırken, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" söylenen görüntüleri paylaşan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ve algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum" diyerek, siber devriyelerin provokatif paylaşımlarda bulunanların peşinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!" ifadelerini kullandı.