Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’u destekleyeceklerini açıkladı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iftar programına katıldı. İstanbul İl Başkanlığı tarafından Emek Mahallesi’ndeki Kayseri Yahyalılar Derneği’nde düzenlenen programda Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim’inde İstanbul’la ilgili aldıkları karar hakkında açıklamalarda bulundu.

“İmamoğlu’nu alaşağı etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımı adaylıktan geri çekme kararı aldım”

31 Mart Seçimlerinin telafisi olmadığını söyleyen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, “İstanbul’u namahreme teslim etmemek için bir araya geldik. İstanbul’da çok büyük bir oyun var, biz bu oyunu gördük. İmamoğlu seçildiği taktirde CHP Genel Başkanlığına aday olacak. İstanbul’u Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Halkların Eşitlilik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM) teslim edecek. CHP Genel Başkanlığına aday olup, İstanbul’un koltuğunu bırakacak. YRP ve DEM partileri CHP kontrolünde gidiyor, gizli bir ittifak var. Biz zannediyoruz ki Necmettin Erbakan’ın oğlu İsrail’le savaşıyor. İsrail’le savaşan Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde engel teşkil ediyor. 31 Mart zulmün biteceği tarih olacak. İstanbul’a ve Türkiye’ye Türk milletine, birliğine, kültürüne, birlik ve bütünlüğüne kasteden İmamoğlu’nu alaşağı etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımı adaylıktan geri çekme kararı aldım. Kazanamayacağımız bir seçime neden girelim? neden İstanbul’da İmamoğlu’nun ekmeğine yağ sürercesine aday çıkarıp oylarımızı bölelim?” ifadelerini kullandı.

“Ben kendisine ’Fatih Adnan Gülen’ diyorum”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı eleştiren Kadir Canpolat, “Necmettin Erbakan, ben kendisine ’Fatih Adnan Gülen’ diyorum, çünkü Gülen ve Adnan suç örgütleriyle bir olmuş Türkiye’nin önünde engel teşkil ediyor. İstanbul sahipsiz değil bu oyunu, bu kirli kumpası, çözecek, bertaraf edecek bir şekilde konumlanacak. Sandıkta Osmanlı Ocakları ile Ocak Partisi de kendini bilen her şuurlu vatandaşımız da İstanbul’u namahreme, dış devletlerin uzantılarını asla teslim etmeyecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Her zor anda her karanlık gecede Osmanlı Ocakları ’kefenli liderin kefenli askeridir’ sloganlarıyla kurmuş olduğu Ocak Partisi, Anadolu’nun çeşitli illerinde çıkarmış olduğu adayları geri çekerek göstermiş oldu ki; Büyüyen Türkiye’nin önünde engel teşkil etmeden milletimizle bir ve bütün Türkiye’yi daha yüksek noktalara taşımak arzusuyla canla başla hiçbir pazarlığa girmeden, hiçbir tehditlere boyun bükmeden milletin sağduyusunu ilke edindi. Türk milletinin geleceğini düşünerek bugün bu kararı almış ve ülkemiz büyüyen müreffeh bir noktaya götürme arzusu ve çabası içerisindedir” şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza karşı ’one minute’ çekmiştir"

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını Murat Kurum’u destekleyeceklerini belirten Kadir Canpolat, “Cumhur İttifakı’nda kümelenen Yeniden Refah Partisi’ni o dönem de hedef alıyorduk. O dönemde de Adnan Oktar’la olan ilişkilerini gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorduk. O dönemde de FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin yanında kümelendiğini belirtiyorduk ama kulaklarını bize tıkayan AK Parti Genel Merkezi’ni gördük. Bugün bizim duygu ve düşüncelerimizle aynı yere gelmeleri bizleri mutlu etmiyor. Bir gerçek var ortada yolda yürüdüğünüz insanlara dikkat edin. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde elini kaldırmış olduğu Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı ’Fatih Adnan Gülen’ bugün onun saygınlığı üzerinden yapmış olduğu siyasi duruşla yine Cumhurbaşkanımıza kastedercesine siyasi ahlak dışı pozisyon almıştır. Seçimi kaybedeceğini bile bile Cumhurbaşkanımıza karşı ’one minute’ çekmiştir. Erbakan, Cumhurbaşkanımız İsrail’e ’one minute’ çekerken Necmettin Erbakan Hoca’mızın izinde ve çizgisinde İsrail’e haddini bildirmiştir. Sen hangi ruh ve manada ne yaptın da şimdi kalkıp ’one minute’ Erdoğan diyorsun İsrail’in mi intikamını aldın diye, sorarlar sana. İsrail’in intikamını mı alacaksın sen? Biz İsrail’in intikamını aldırtmayacağız. Ülkemizin bölünmesine fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.