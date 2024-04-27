Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından düzenlenen IX. Eğitim Teknolojileri Konferansı Doğuş Üniversitesi (DOU) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansın hedef kitlesi, her branştan öğretmenler, idareciler, karar alıcılar, BT yöneticileri, eğitim teknologları, okullarında teknoloji lideri olan öğretmenler olarak belirlendi. Konferansın, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okulların yol haritalarını oluşturmalarında etkili bir rol oynaması düşünülüyor.

Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen IX. Eğitim Teknolojileri Konferansı, birçok bilim insanını ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk’ün yaptığı konuşmalarla başlayan konferans, M. Serdar Kuzuoğlu’nun “Yapay Zekâdan Alınacak Akıl” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Konferansta, Uluslararası Bakalorya Değerlendirme Direktörü Matthew Glanville ve Google Yapay Zekâ Lideri Laurence Moroney’in de yer aldı.

Konferansa katılım gösteren okullar ve öğretmenler yaptıkları sunumlar ve çalıştaylarla, teknolojinin etkin kullanımı konusunda iyi örnekleri, bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına da yer verilen konferansla, katılımcıların yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmaları ve deneyim kazanmaları hedeflendi.

Konferansın internet adresinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Günümüzde, teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef haline gelmiştir. Öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek temel önceliklerimizden biridir. Teknolojinin eğitim ortamlarının doğal bir parçası olarak yapılandırılması ve kullanılması bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için kritik bir öneme sahiptir.”