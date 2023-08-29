55 yıllık eşi Naile Sarı'yı ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurarak öldüren Abdullah Sarı, polise teslim oldu. Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Abdullah Sarı ile 74 yaşındaki eşi Naile Sarı arasında çıkan tartışma sonrasında Abdullah Sarı, ruhsatlı tabancasını kullanarak kanser hastası eşini sırtından vurdu.

Olayın ardından Abdullah Sarı, ayrıldığı evden oğlunu arayarak "Anneni öldürdüm" dedi. Oğlu İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Naile Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Abdullah Sarı, cinayet sonrasında polislere teslim oldu ve emniyet görevlilerine ifadesini verdi.

SIK SIK DARP EDİYORMUŞ

Abdullah Sarı'nın ifadesinde, eşiyle uzun süreli sorunlar yaşadıklarını ve sürekli tartıştıklarını dile getirdiği öğrenildi. Sarı, artık bu duruma dayanamayarak eşini öldürdüğünü belirtti. Emniyet tarafından yapılan incelemede, Abdullah Sarı'nın son zamanlarda eşini sık sık darp ettiği ve hatta ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Cinayet sonrasında Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Naile Sarı'nın cenazesi alındı ve Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde defnedildi. Abdullah Sarı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.