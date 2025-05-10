Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alan Orhangazi Kur’an Kursu öğrencileri, İyilik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti.

7-10 yaş grubu öğrenciler, ‘Ekibini Kur, Harekete Geç!’ sloganıyla başlatılan programda tarihi Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret ederek ardından çevre temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliği organize eden Söğüt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Kurt, çocukların çevreye duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı. Koordinatör Kurt, "Benzer etkinliklerin çocuklarımızın gelişiminde büyük bir yeri var. Rabbimiz, yavrularımızı hem kendilerine hem de çevrelerine faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ayrıca programın gerçekleştirilmesinde destek veren Kur’an Kursu öğreticileri Yunus Emre Becerik ve Ali Topal’a teşekkürlerini iletti.

Organizasyon sonunda, öğrencilerin çevreye gösterdiği duyarlılık takdirle karşılanırken, etkinliği düzenleyen hocalar ve velilere teşekkürler sunuldu.