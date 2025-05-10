Erdoğan, siyasetçi ve muhalefet partilerine yönelik önemli mesajlar vererek, marjinalleşen ve zehirli söylemlerle siyasetin zehirlenmesine dikkat çekti.

Erdoğan, "Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak çok büyük bir kötülüktür" diyerek, siyasi ortamın gerginleştirilmesinin Türkiye'ye zarar vereceğini belirtti. Hükümete karşı kullanılan "Hükûmet yara alsın da Türkiye’ye ve Türk ekonomisine ne olursa olsun" anlayışını "hastalıklı bir zihniyetin işareti" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı, bu tür söylemlerin geçmişte Türkiye’nin başına gelen krizlerle ilişkili olduğunu ve tarihteki olaylar üzerinden bu tür söylemlerin tekrarlanmasını eleştirdi. Erdoğan, Gezi kalkışmasından sonra ülkenin böyle toksik bir siyaset dilini çok iyi bildiğini vurguladı.

CHP'yi de hedef alan Erdoğan, partinin normalleşmesi gerektiğini ve CHP Genel Başkanı'nın iradesine vurulan vesayet prangalarını kırarak gerçek gündeme dönmesi gerektiğini söyledi. Muhalefeti daha sorumlu bir siyaset izlemeye davet etti.

Erdoğan, Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgesel ve küresel gerilimlerin arttığı bu dönemde, siyasetçilerin daha sorumlu bir dil kullanması gerektiğini ifade etti.