İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karaabdülbaki Köy Yaşam Merkezi Anasınıfı ile Akmeşe İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Dün, Balören Anaokulu ve İlkokulu ile Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere kırtasiye seti ve sırt çantası hediye eden Fatma Kaplan Hürriyet, bugün de Karaabdülbaki Köy Yaşam Merkezi Anasınıfı ile Akmeşe İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencileri sevindirdi. Başkan Hürriyet; Akmeşe Atatürk Mahalle Muhtarı Sadettin Açıkgöz, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa ve Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülseren birlikte öğrencilere hediyelerini verdi.

Başkan Hürriyet, üzerinde İzmit’in simgelerinden Saat Kulesi bulunan çantaları Akmeşe Ortaokulu’ndaki öğrencilere hediye ederken, "İzmit’in çok önemli bir tarihi var. İzmit, Nikomedia adıyla İstanbul’dan önce Doğu Roma’ya 46 yıl başkentli yapmış bir kent. Ayrıca İzmit’imizin simgesi Saat Kulesi ve hemen yanındaki Kasr-ı Hümayun da çok önemli tarihi yapılar. Kasr-ı Hümayun, Osmanlı döneminde İstanbul dışında yapılan tek saray ve Mustafa Kemal Atatürk ilk ve tek basın toplantısını burada yaptı. Yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını ve kadınlara seçme seçilme hakkı verileceğini ilk burada söyledi. İzmit’in zengin tarihini araştırmanız çok önemli. İstediğiniz zaman İzmit’in tarihi yerlerine gezi düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.