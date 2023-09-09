Dün saat 14.00 civarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde yaşanan bir trafik kazası sonrasında tatsız bir olay meydana geldi. İki araç sürücüsü, kazanın ardından anlaşamayarak tartışmaya başladı. Tartışma hızla büyüyüp gergin bir atmosfer yarattı ve karşı taraftan toplam 7 kişi, diğer araçtaki baba ile oğluna saldırdı.

Trafik kavgası, baba ve oğlunun ciddi şekilde dövülmesine yol açtı. Bu vahim olaylar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Baba ve oğul, karşı taraftan gelen şiddet sonucu yaralandı.

Olayın hemen ardından polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. Baba ve oğlunun aldığı darbelerin raporları alındı ve kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldular. Polis, olaya karışan tarafları derhal gözaltına alarak emniyete götürdü.