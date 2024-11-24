24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin dört bir yanındaki 70 kampüsünden binlerce öğretmeni bir araya getirerek ‘Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu’nu oluşturdu. 14 bin öğretmenin yer aldığı Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu, Öğretmen Marşı’nı seslendirerek bu anlamlı günü coşku ve gurur içinde kutladı.

Eğitimde 30 yıllık birikimiyle Bahçeşehir Koleji, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tüm Türkiye’ye yayılan anlamlı bir projeyle kutladı. Öğretmenlerin eğitime ve topluma katkılarını onurlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelindeki 14 bin öğretmeniyle Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu’nu kurdu.

Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu oluştu

Bu özel projede, Bahçeşehir Koleji’nin ülke çapındaki 70 kampüsünden 14 bin öğretmen, kendi kampüslerinde bir araya gelerek Ord. Prof. İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yazılan, Cevad Memduh Altar tarafından bestelenen ve projeye özel Bahçeşehir Koleji Müzik Bölüm Başkanı Murat Demiroğlu tarafından aranje edilen Öğretmen Marşı’nı, büyük bir coşku ve gururla seslendirdi.

Öğretmenlerin sesleri dijital dünyada yankılandı

Her kampüste aynı anda yankılanan marş, öğretmenlerin özverili katkılarını ve eğitime olan bağlılıklarını tüm Türkiye’ye hissettirdi. Farklı kampüslerde kaydedilen performanslar tek bir video haline getirilerek dijital platformlarda paylaşılırken Bahçeşehir Koleji bu anlamlı günü Türkiye çapında öğretmenlerin sesiyle taçlandırdı. Videonun sonunda Atatürk’ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" sözü yer aldı.

“Öğretmenlerimizin bilgi, özveri ve ilham dolu vizyonlarıyla ülkemizin geleceğine değer katmaktan büyük bir onur duyuyoruz”

Proje ilişkin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; “Eğitim, bir toplumun geleceğe uzanan en değerli mirasıdır ve biz bu mirası nesilden nesile aktaran öğretmenlerimize daima minnettarız. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Atatürk’ün ‘Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir’ sözüyle işaret ettiği gibi, öğretmenlerimizin eğitimdeki ve toplumların geleceğini şekillendirmedeki eşsiz rolünün bilincindeyiz. 30 yıllık eğitim yolculuğumuzda, öğretmenlerimizin bilgi, özveri ve ilham dolu vizyonlarıyla ülkemizin geleceğine değer katmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu yıl, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerimizden 14 bin öğretmenimizin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu ile hem Öğretmenler Günü’nü kutlamayı hem de toplumumuza sundukları katkıyı tüm Türkiye’ye duyurmayı amaçladık. Öğretmenlerimizin sesiyle hayat bulan projemizin toplumun geniş kesiminde ‘ses getirmesinden’ çok mutlu olduk. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü bir kez daha kutluyoruz” dedi.

Öğretmenler Günü’nü her yıl ödüllü projelerle kutluyor

Kolej, 2023 yılı Öğretmenler Günü’nü de “Başöğretmenimizin Aydınlattığı Geleceğe İmzayı Atarız” konulu bir filmle kutlamıştı. Öğretmenlerin imzalarının Atatürk’ün imzasına dönüştüğü bu anlamlı film, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarının yapıldığı 2023 yılında özel olarak hazırlanmış ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e bir saygı duruşu niteliği taşımıştı.

Filmde, Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin imzaları kolajlanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasına dönüştürülmüş ve “Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Biz; attığı adımla açtığı yolla bize ışık olan, ilham olan, önder olan Atatürk’ün işaret ettiği yarınlarız. O’nun aydınlattığı geleceğin altına biz de imzamızı atarız.” mesajı verilmişti. Proje kapsamında ayrıca kolejin öğretmenlerinin imzalarının kolajlanmasıyla oluşturulan Atatürk imzası dijital bir eser olarak kaydedilmişti. Bu özel proje, Felis ödülüne layık görülmüştü.