Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir okulda deney için kullanılacak olan cıva tüpü, laboratuvara götürüldüğü sırada yere düşerek kırıldı. Bir öğrenci ve iki okul çalışanı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamürsel Atatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deney için kullanılması planlanan cıva tüpü, laboratuvara götürüldüğü sırada kutudan yere düşerek kırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, öğretmenler ve çalışan görevliler hemen okuldan tahliye edildi.

Bir öğrenci ve iki okul çalışanı, tedbir amaçlı Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yerdeki parçalar ekipler tarafından temizlendi. Okul ise tatil edildi.

Haberi alır almaz okula gelen Fazlı Soytürk, "Okulda cıva dökülmüş. Torunum bu okulda okuyor. Haberi alınca buraya geldik. Ambulansla hastaneye götürülenler oldu" dedi.

Sesler üzerine okula Adnan Altıparmak ise "Okula itfaiye araçlarının geldiğini seslerinden anladık. Öğrendiğimize göre, laboratuvarda öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyi sırasında cıva dökülmüş. İtfaiye ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, öğrencileri tahliye etti" diye konuştu.