Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası bazı futbolcular ve taraftarlar hakkında karar alındı.

3 OYUNCUYA TAKİPSİZLİK

17 Mart 2024 tarihinde Papara Park'ta gerçekleşen maçın ardından çıkan olaylarla ilgili, sahaya giren Trabzonspor taraftarına yönelik soruşturma devam ederken, 3 Fenerbahçeli futbolcu hakkında sahaya giren taraftarlardan kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Diğer 4 futbolcu için ise basit yaralama suçundan savcılığın uzlaştırma bürosuna dosya gönderildi. Eğer taraftarlarla futbolcular arasında bir uzlaşma sağlanamazsa, bu futbolculara basit yaralama suçundan dava açılacak.