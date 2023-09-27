Bağcılar'da Pınar Damar'ı boğarak öldüren ve ardından cesedini ağaçlık bir alana atan Metin Aydın'ın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor, Pınar Damar'ın ölüm öncesinde cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti. Sanık avukatı ise yaptığı savunmada, "Maktul olay yerinde yaklaşık 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali var. Bu hususun araştırılmasını, keşif yapılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerini reddederek dosyanın mütalaasını hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Pınar Damar'ın ölümüne ilişkin iddianamede, olayın detaylarına dair bilgilere yer verilmişti. İddianamede, Damar'ın boynuna bası uygulanarak öldürüldüğü, vücudunun birçok yerinde sıyrıklar ve ekimozlar bulunduğu belirtilmişti. Sanık Metin Aydın'ın beyanlarına göre, olay günü Pınar Damar'ın iş yerinin önünde beklemeye başladığı ve sonrasında takip ettiği, eve geldiğinde Damar'ı aracına aldığı kaydedilmişti. Aydın'in beyanına göre, aralarında kıskançlık nedeniyle bir tartışma yaşandığı ve Damar'a tokat attığı, ardından boğazını sıkarak öldürdüğü ifade edilmişti. İddianamede öldürme eyleminden önce Damar'ın eteğinde Metin Aydın'e ait sperm ve tırnaklarında DNA örneklerinin bulunduğu ve bedeninde görülen sıyrık ve ekimozlar nedeniyle sanığın cebir kullanıp hürriyetinden yoksun bırakarak nitelikli cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddianamede, Metin Aydın'a 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.