İnegöl'de temizlik yaparken ölümden döndü

Ev kadınları bu habere dikkat!

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda temizlik yaparken pardağa koyduğu temizlik ilacını su zannederek içen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi. Songül E., evde temizlik yapmaya başladı. Sıvı temizlik malzemesini bardağa koyup temizlik yaptı. Temizliği bitiren kadın, tezgah üzerine koyduğu bardaktaki temizlik malzemesini bir anlık dalgınlıkla su zannedip içti. Fenalaşan kadın İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyan kadın Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

