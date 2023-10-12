AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda önemli konulara vurgu yaptı.

Çelik, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, bu durumun hem üzücü hem de geleceğe dair endişe verici olduğunu ifade etti. Sivillerin hedef alınmasını kesinlikle kabul etmediklerini belirten Çelik, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yoğun diplomasi çalışmalarına vurgu yaptı.

Ortadoğu'da şiddet ve karşı şiddet döngüsünün tehlikeli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Çelik, özellikle Şam'a yapılan saldırı haberlerinin, bölgeyi daha da kötü bir duruma sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, taraflar arasındaki kışkırtıcı açıklamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu ve İsrail'de de sivillerin kayıplar verdiğini belirten Çelik, bu duruma karşı olduklarını ve hem Filistin hem de İsrail'deki saldırılara karşı çıktıklarını vurguladı. Ancak Çelik, bölgedeki çözümün 1967 sınırlarında iki devletli bir çözümün hayata geçirilmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Çelik, uzun yıllardır devam eden bu çıkmazın daha da derinleşebileceğinden endişe duyduklarını ifade etti. Hedef gözetmeksizin gerçekleşen bombardımanların derhal sonlandırılması gerektiğini, Gazze'nin kuşatılmasının ise uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. İnsan haklarına saygının temel bir ilke olduğunu hatırlatarak, Filistin'e yönelik yardım kesintilerini eleştirdi.

Çelik, uluslararası arenada Filistin'e yardımın sadece insani yardım değil, kalkınma yardımının da kesilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Bu tür adımların Filistin halkını cezalandırmaktan başka bir işe yaramayacağına dikkat çekti.

BM üyesi devletlerin savunma hakkına sahip olduğunu, ancak bu savunmanın orantılı olması gerektiğini vurgulayan Çelik, sivillere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yol haritasına destek çağrısı yaparak, adil barışın sağlanması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasının sorunu çözeceğine inandığını ifade etti. Harita değiştirmekten ziyade diplomatik çözümlerin önemli olduğunu ve tüm tarafların bu yönde adımlar atması gerektiğini vurguladı.