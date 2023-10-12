Türkiye'de tasarruflar çeşitli yatırım alanlarına dağılmış durumda. Bankada mevduat sahipleri, altın yatırımcıları, döviz tutkunları ve tahvil, hisse senedi, fon yatırımcıları gibi birçok kesim, tasarruflarını çeşitli şekillerde değerlendirmeyi hedefliyor.

Mevduat hesapları, güvencesi ve risksiz yapısıyla hala popülerliğini koruyor. Vadeli mevduat hesapları, ay sonunda ne kadar kazanacaklarını önceden bilen ve yatırım riskini minimumda tutmak isteyen tasarruf sahipleri için cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Mevduatlar İstanbul ve Ankara'da Yoğunlaşıyor

Türkiye genelinde en yüksek mevduat sahipleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde bulunuyor. Bu iller, trilyonlarca liralık mevduat hesaplarına sahip.

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.

En Düşük Mevduat Tutan Şehirler

Türkiye'de en düşük mevduat hesaplarına sahip şehirler arasında Bayburt ve Ardahan öne çıkıyor.

Bankalarda en düşük mevduat tutan illerin arasında ise Bayburt başı çekti. Bayburt'u sırasıyla Ardahan, Kilis, Hakkari ve Siirt takip etti.

Faiz Getirileri Artıyor

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz artırımlarına devam ediyor. Bu kararlar doğrultusunda bankalar, kredi, kredi kartı ve mevduat faizlerini artırıyor. Ortalama olarak, bankalar yıllık yüzde 35-43 arasında mevduat hesaplarına faiz veriyorlar. Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam etmesi bekleniyor, bu da mevduata olan talebin artabileceğine işaret ediyor. Bankalar arasında mevduat yarışının da başlaması muhtemel.

Reel Faiz Marjı Kapanıyor

Yüksek enflasyon oranları ile mücadele eden Türkiye, yıllık enflasyonun yüzde 61.53 olduğunu açıkladı. Bu, reel faizlerin erimesine neden oluyor. Mevduat sahipleri, yüzde 43'lere varan faiz oranlarına rağmen enflasyona karşı kayıp yaşayabiliyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının devam etmesi, reel faiz marjının kapanmasına yol açabilir.