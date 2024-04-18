Türkiye ve Mena bölgesinde düzenlenen en kapsamlı yapay zeka zirvelerinden olan Future AI Summit 2024’in katılımcılarından Bahçeşehir Koleji, öğrencilerine sunduğu online eğitim platformu Metodbox’a entegre ettiği yapay zeka uygulamasını tanıttı. Metodbox AI uygulamasında, yapay zeka, öğrencilere sanal asistan olarak hizmet ederken, eksiklerine göre kazanım sağlamalarına yardımcı oluyor.

İstanbul’da düzenlenen uluslararası yapay zeka zirvesi Future AI 2024 Summit’te bir çok teknoloji firması da sahne aldı. Aralarında dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin de bulunduğu uluslararası firmaların stant açtığı zirvede, bazı yerli teknolojilerin de tanıtımı yapıldı. Tanıtılan yeniliklerden Bahçeşehir Koleji’nin yaptığı Metodbox AI teknolojisi dikkat çekti. Eğitim alanında, kişiselleştirilmiş öğrenmeye imkan sunan Metodbox AI’nın tanıtımı BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan tarafından yapıldı.

Yapay zeka öğretmenlerin çalışma şeklini ve programlarını değiştirecek

Tanıtım öncesi Bahçeşehir Üniversitesi’nin teknoloji ve girişimcilik için oluşturulan Kemerburgaz Kampüsü’nde iki gün süren zirvede eğitim ve gelişen teknolojiyle ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yapay zekanın öğretmenliğin geleceğine yönelik etkisi açısından önemli değerlendirmelerde bulundu. Dağ, “Eğitimde öğretmenler her zaman en önemli role sahip olacak ancak yapay zeka teknolojileri öğretmenlerin çalışma şeklini ve programlarını değiştirecek. Öğretmenler, öğretimin ana sorumluluğuna sahiptir. Ancak akademik görevin yanı sıra, öğretmenin zamanının ve eğitim kaynaklarının önemli bir kısmı idari işlere ayrılmıştır. Metodbox AI öğretmen asistanı öğretmenlerin pedagojiye daha fazla, teknik görevlere ise daha az odaklanmalarını sağlayacak. Öğretmenler ders planlamaya, öğrencilerine bireyselleştirilmiş destek sağlamaya ve rehberlik etmeye daha fazla zaman ayırabilecek.” dedi.

112 bin saatlik video, 77 milyar parametre

Sistemin teknik özelliklerini ve çalışma biçimini anlatan İsrafil Dilmeç, öğrencilerin seviyelerine göre öğrenme imkanı buldukları Metodbox AI’nın, yapay zeka asistanlığıyla çalıştığını belirtti. Uygulama için oluşturulan verilerin önemine vurgu yapan Dilmeç, Metodbox AI için 77 milyar parametre oluşturulduğunu belirtti. Öğrencilerin soracakları sorulara doğru ve anlaşılır cevap alabilmeleri için 1 milyon 80 bin veri işlediklerini dile getiren Dilmeç, bu veriler için de Bahçeşehir Koleji’nce hazırlanan 112 bin saatlik video işlediklerini söyledi. İsrafil Dilmeç, ana okulu, ilk, orta ve lise kademeleri için farklı uygulamalar içeren Metod Box AI’nın, uzaktan eğitimde de verimi artırabildiğini söyledi. Sistemin, mause hareketleri ve kameralar sayesinde ekran başından kalkan ya da ders dışı faaliyetlerde bulunan öğrencileri tespit edebildiğini vurgulayan Dilmeç, öğretmenlere gönderilen uyarılarla, öğretim sürecinin takibinin kolaylaştığını belirtti.

Kişiselleştirilmiş öğretim

Metodbox AI’nın eğitim-öğretim için sunduğu yenilikleri anlatan Dr. Özge Aslan ise öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine sahip olduklarını belirterek, “Metodbox AI, öğrencilerin öğrenme hızlarına, eksik oldukları konulara, anlama biçimlerine göre “Kişiselleştirilmiş öğretim” imkanı sunuyor. Bu çok önemli” dedi. Yapay zeka asistan özelliği sunan Metodbox AI ile kullanıcıların soru cevap şeklinde ilerleyebildiğini söyleyen Aslan, sözlerine şöyle devam etti. “Öğrenci ekran karşısına geçiyor ve asistana eğitimle ilgileri sorarak, soru cevap şeklinde ilerleyebiliyor. Örneğin öğrenci asit ve bazlarla ilgili bir soru soruyor. Asistan da bunları Metod Box içerisinde hazırladığımız dokümanlardan, konu anlatımlarından, videolardan, soru bankalarından bilgileri analiz ederek, öğrencilerin sordukları sorulara cevap verecek şekilde tasarlandı.”

Her öğrenci için ayrı seviye

Sanal asistanın her öğrenci için ayrı yönlendirme yaptığını söyleyen Aslan, “Öğrencilerin girdiği sınavları analiz ederek, her öğrencinin düzeyine uygun konu anlatımı videosu ve soru çözümü yönlendiriyor. Soru bankalarından öğrencilerimize sorular soruyor. Öğrencinin öğrenme düzeyi ve başarı düzeyi neyse buna uygun olarak karşısına sorular veya konu anlatım videoları çıkarıyor. Yani öğrencilerimize tamamen kişiselleştirilmiş öğretim imkanları sunuyoruz” dedi.

Rehberlik ve kariyer planlama

Yapay zeka destekli sisteminin öğrencilerin kitaplarından fotoğrafını çektikleri soruları da cevaplayabildiğini söyleyen Dr. Özge Aslan, sistemin, rehberlik ve kariyer planlama konusuna da destek sunduğunu belirtti. Açık uçlu sorulara cevap verebilen sistemin, öğrencilerin eksik oldukları alana lokal olarak çözüm üretebildiği için öğretimin verimini artırabildiği de belirtildi.