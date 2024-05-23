İzmir'de gerçekleştirilen "Mahzen-48" operasyonunda, elebaşılığını cezaevindeki Batuhan Tok'un (lakabı "kertenkele") yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda, suç örgütünün üyesi olan 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda İzmir'de "Mahzen-48" operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ekran Görüntüsü 2024 05 23 093650

Operasyonda, suç örgütü üyelerinin örgüt kurma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri belirlendi.

Ekran Görüntüsü 2024 05 23 093645

Operasyonda 9 suç örgütü üyesi yakalandı. Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.️

Ekran Görüntüsü 2024 05 23 093640

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.️

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.️

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📌Kasten Yaralama,

📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

📌Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Ekran Görüntüsü 2024 05 23 093655

Operasyon sonucu:

📌5 adet ruhsatsız tabanca,

📌6 adet ruhsatsız tüfek ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ekran Görüntüsü 2024 05 23 093436

Kaynak: SEHER YAŞA