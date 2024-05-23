İzmir'de gerçekleştirilen "Mahzen-48" operasyonunda, elebaşılığını cezaevindeki Batuhan Tok'un (lakabı "kertenkele") yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda, suç örgütünün üyesi olan 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda İzmir'de "Mahzen-48" operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonda, suç örgütü üyelerinin örgüt kurma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyonda 9 suç örgütü üyesi yakalandı. Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.️

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.️

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.️

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📌Kasten Yaralama,

📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

📌Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:

📌5 adet ruhsatsız tabanca,

📌6 adet ruhsatsız tüfek ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.