ORHANGAZİ BELEDİYESİ OYUN GRUBU, OYUN ELEMANLARI VE OTURMA ELEMANLARI ALINMASI İŞİ

ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



ORHANGAZİ BELEDİYESİ OYUN GRUBU, OYUN ELEMANLARI VE OTURMA ELEMANLARI ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/839102

1-İdarenin a) Adı : ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Camikebir Mah. Dervişbey Cad. 1 16800 ORHANGAZİ/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2245733800 - 2245731717 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ORHANGAZİ BELEDİYESİ OYUN GRUBU, OYUN ELEMANLARI VE OTURMA ELEMANLARI ALINMASI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 13 ADET FARKLI MODELLERDE OYUN GRUBU, 12 ADET FARKLI MODELLERDE SALINCAK, 10 ADET TAHTEREVALLİ, 40 ADET BANK VE 1600 M2 2 CM KAUÇUK MALZEME

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ORHANGAZİ BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI TAKİBEN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI TAKİBEN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.06.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Galvaniz kaplamalı zincir ve zincir bağlantı elemanlarının ISO 9227, standardı gereğince en az 1050 saatlik ve üstü Tuzlu Su Korozyon Testinin TÜRKAK tarafından onaylı bir laboratuvardan alınmış test raporu,

Toz boya kaplı çelik boruların TS EN ISO 9227, standardına göre 1600 saat nötral tuz püskürtme testinin TÜRKAK tarafından onaylı bir laboratuvardan alınmış test raporu,

TS 12427 (Yetkili Serivlser- Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi)

TS 13578 (Yetkili Servisler salıncak-tahterevalli-kaydırak vb. oyun alanı elemanları içi Hizmet Yeterlilik Belgesi)

TS 7941 ( Oturma Bankları )

TS EN 1176-1+A1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-11 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada asılı ağlar için ilave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)

TS EN 1176-2 Darbe Zayıflaması Deneyi ve Dinamik Yük Deneyini Gösteren Olumlu Muayene ve Deney Raporları

TS EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-6+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1177+AC Çarpma Etkisini Azaltan Zemin Düzenlemeleri/Kritik Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi standardıyla ilgili kalite evrağı

TS EN 71-2 Oyuncak güvenliği - Bölüm 2:Alevlenebilirlik (13 Farklı Renk- Yumuşak Kırmızı, Açık Yeşil, Mor, Bej,Beyaz, Kırmızı, Turuncu, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Sarı, Turkuaz, Fuşya) (Polietilen malzemeler için Olumlu Yanmazlık Test Raporu

TS EN71-3 Oyuncak Güvenliği B-3:Bazı Elementlerin Göçü (13 Farklı Renk-Yumuşak Kırmızı,Açık Yeşil,Mor,Bej,Beyaz,Kırmızı,Turuncu,Mavi,Kahverengi,Yeşil,Sarı,Turkuaz,Fuşya)Polietilen Malz. Çocuk Sağlığına Zararlı Madde İçermediği Hk. Olumlu Test Raporu 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK, KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OYUN GRUPLARI ALINMASI İŞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.