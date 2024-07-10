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T.C.

ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bursa Orhangazi Akharım Çalılık 128 176 410,91 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 550.000,00 165.00,00 30.07.2024 10:00 2 Bursa Orhangazi Akharım Çalılık 128 177 567,10 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 625.000,00 187.500,00 30.07.2024 10:30 3 Bursa Orhangazi Akharım Tarla 133 13 492,51 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 350.000,00 105.000,00 30.07.2024 11:00 4 Bursa Orhangazi Gölyaka Ham Toprak 144 58 222,76 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 670.000,00 201.000,00 30.07.2024 11:30

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kiraya Verilecek Alan (m2) Kiralama Amacı Kira Süresi İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 5 Bursa Orhangazi Örnekköy Tarla 115 26 2.094,00 2.094,00 Tarımsal Amaçlı 5 Yıl 50.000,00 15.000,00 30.07.2024 14:00 6 Bursa Orhangazi Örnekköy Tarla 122 18 819,00 819,00 Tarımsal Amaçlı 5 Yıl 16.000,00 4.800,00 30.07.2024 14:30

1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1,2,3, ve . 4. sıradaki Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi, 5. ve 6. sıradaki taşınmazların ise kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatlerde Orhangazi Kaymakamlığı Toplantı Salonunda (Orhangazi Hükûmet Konağı) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalenin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Ziraat Bankası Orhangazi Şubesi TR 50 0001 000 315 0000 1000 5274 İBAN nolu T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı hesabına yapılan ödemeye ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişi, ihale komisyonuna ibraz edilecek.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah Belgesi), Nüfus Cüzdanı Örneği (aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir) ve Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

4- a)Hazineye ait taşınmazın satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. b)Hazine taşınmazlarının satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. c)Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR. İrtibat telefon: (0224) 573101