Yangının etkilediği vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsmetiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Osmangazi Belediyesi de söndürme çalışmalarına 7 su tankeri, 1 arasöz, 4 iş makinesi, bir dron ve 50 personel ile destek verdi.

Yangın alanına giden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Başkan Aydın, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin koordineli şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Aydın, yangının hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü, bazı evlerin çatılarına kadar ulaştığını belirtti. Osmangazi Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla bölgede görev aldığını ifade eden Başkan Aydın, can kaybı yaşanmadığını söyledi. Yaz aylarında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Aydın, en küçük kıvılcımın büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti. Başkan, “Bursamıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.