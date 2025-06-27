Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde, kurallara uymayan 11 sürücü ve 9 araç sahibine toplam 134 bin 565 TL idari para cezası uygulandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler ve araç sahipleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

11 SÜRÜCÜ VE 9 ARAÇ SAHİBİNE CEZA

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden, mevzuata aykırı hareket eden ya da araçlarında teknik ve evrak eksikliği bulunan toplam 11 motosiklet sürücüsü ile 9 araç sahibine, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 134 bin 565 TL idari para cezası kesildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin sürücü ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlara trafik kurallarına uyma konusunda daha fazla hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunulurken, kurallara uymayanlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı