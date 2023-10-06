Bursa'nın İnegöl ilçesinde okul çıkışı evine gitmek isteyen küçük kızın ayağını minibüs ezdi. Yaralı kız hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt İlkokulunda okuyan Meryem Y. (9) okul çıkışı evine gitmek istediği sırada yoldan geçen Nevzat S. yönetimindeki 16 ATP 895 plakalı minibüs ayağını ezdi. Acılar içinde kalan küçük kıza ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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