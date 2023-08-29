2011 yılında mobilya aksamları ve tamamlayıcı ürünler üreterek faaliyetlerine başlayan Orix Mobilya, 2015 yılından beri ev mobilyaları üretmeye başladı. Günümüzün de ötesinde kendine özgün tasarımları, farkındalık içeren üretim teknikleri ve arge gücüyle kısa zamanda sektörün önemli ahşap üreticileri arasına girmeyi başardı.

ORİX MOBİLYA genç ve dinamik kadrosu ile mobilya ve koltuk üretim fabrikası yanı sıra; metal işleme merkezi, bombe papel üretimi, ile Orix şirketler grubu haline geldi. Orix şirketler grubu yönetim kurulu başkanı Halit çile yaptığı açıklamada;

“Toplamda 26.000 m2 kapalı alanda yaklaşık 250 çalışanımız ile kaliteden ödün vermedik. Üretimdeki güç, satış performansı ve güçlü finans yapısı ile hızla büyüdük. Kendimize ait mağazalar, bayiler ve yurdışı bayilikler açmaya devam açıyoruz. Amerika pazarlarına girmek için fuarlara katılarak yoğun bir pazarlama içerisindeyiz.

Geldiğimiz noktada toplamda 12 mağaza, 20 satış noktası ve 55 ülkeye ulaşan ihracatımızla var. Geçtiğimiz hafta Kosova’da 13. Mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yine önümüzdeki hafta ise istanbul modakoda yeni bir mağaza açılışımız olacak.

Firma olarak 2024 yıl hedeflerimiz arasında; yurtiçinde 20 mağaza, 50 satış noktası, Yurtdışında da 75 ülkeye ihracat gerçekleştirmektir.

Türkiye ve dünyada başarılı bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde emin adımlarla yürüyoruz.” Şeklinde konuştu.