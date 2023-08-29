Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesiyle düzenlenen 2023-2024 yılı KYK yurt başvuruları başladı. Binlerce üniversite öğrencisinin konaklama ihtiyacını karşılayacak olan KYK yurtları için başvuru süreci Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bugün saat 10.15'te yaptığı basın açıklamasının ardından resmen başladı.

KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle e-Devlet şifresine sahip olmayan öğrenciler, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine başvurarak e-Devlet şifresi alabilirler ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini kullanabilirler.

2023-2024 yılı KYK yurt ücretleri farklı tiplere göre belirlenmektedir. Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kişi sayısı ve içerdiği özelliklere göre ayrılmaktadır. En uygun fiyatlı yurt Tip 1 olarak bilinirken, en yüksek ücretli seçenek Tip 6 olarak karşımıza çıkmaktadır. Aylık ücretler ise şu şekildedir: Tip 1 için 345 TL, Tip 2 için 405 TL, Tip 3 için 480 TL, Tip 5 için 510 TL ve Tip 6 için 570 TL.

KYK yurtlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek olan gruplar ise şunlardır:

Şehitlerin eşleri ve çocukları, eğer çocukları yoksa bekar kardeşleri,

Gaziler ve gazi çocukları,

Anne ve babası hayatta olmayan, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayanlar,

Devlet koruması altında bulunanlar.

Bu kapsamdaki öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptirler.