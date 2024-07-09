Ülkenin dört bir yanında devam eden orman yangınları sürüyor. İzmir'in Bornova, Manisa'nın Soma, Balıkesir'in Kepsut ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçelerinde orman yangınları başladı. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler kesintisiz olarak devam ediyor. Manisa'daki yangın kontrol altına alınırken, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'taki yangınlarla mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle İzmir ile Manisa arasındaki karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. İzmir'de iki mahalle tahliye edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi