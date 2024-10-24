Esenler’de trafik denetimi görevini yaptığı esnada Muhammet Furkan Yurttaş’ın kullandığı aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yurttaş’ın ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenler’de 19 Ağustos günü meydana gelen olayda polis memuru Mustafa Peksoy (27) trafik denetiminde görev yaparken Muhammet Furkan Yurttaş’ın (31) kullandığı aracın çarpması sonucu şehit olmuştu. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Ağustos 2024’te Esenler’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü öğle saatlerinde Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye görevlilerine ‘trafik kazası yaralı polis memuru’ şeklinde ihbar geldiği aktarıldı. İddianamede ekiplerin olay yerine gittiğinde Muhammet Furkan Yurttaş’ın önce trafik ekibinin aracına ardından Trafik Büro Amirliği’nde görev yapan Mustafa Peksoy isimli memura çarptığının tespit edildiği belirtildi. Yaralı polis memuru Peksoy’un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği de iddianamede kaydedildi. İddianamede Yurttaş’ın Karayolları Trafik Kanunu’nu ihlal ettiği de ifade edildi. Muhammet Furkan Yurttaş’ın taksirli eylemi sonucunda bir kişinin ölümüne neden olduğu aktarılarak ‘taksirle bir insanın ölümüne neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle sanık Yurttaş’ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.