Bursa’nın Orhaneli ilçesinde başlayan orman yangını, yaklaşık 3,5 saatlik yoğun müdahale sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Yangın, Topuk bölgesinde çıkarken, geniş bir alanı tehdit etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 38 araç ve ekiple yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangına 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığını, karadan da yoğun bir mücadele verildiğini belirtti. Yangının 40 dekarlık bir alana yayıldığını, hafif rüzgar ve aşırı sıcaklıkların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ekledi.

Uludağ’ın güneybatısındaki çam ormanlarında yükselen dumanlar, Orhaneli ilçesini etkilemeye devam ederken, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.