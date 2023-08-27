Ortakçıspor, başarılı geçen 2022-2023 sezonu sona ermesi dolayısıyla sporcu ve velilerle bir araya gelerek keyifli bir kahvaltı organizasyonu gercekleştirdi. Sezonun değerlendirmesinin de yapıldığı organizasyonda

Ortakçıspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Ortakçı: "Çok başarılı bir sezon geçirdik. Emeklerinden dolayı antrenörlerimize, sporcularımıza ve fedakar velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gelecek sezona daha iddialı hazırlanıyoruz. Altyapıdan güçlü bir sporcu ekibi ile önümüzdeki senelere damga vuracağız. Ortakçı ailesi olarak İnegöl'de yüzme sporunun gelişmesi için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Tüm sporculara ve velilerimize katılımları için teşekkür ediyorum." dedi.