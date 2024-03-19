Savunma sanayii sektöründe yaptığı yatırımlarla dünya sıralamasında 11. sıraya yerleşen OSCORP Savunma Teknolojileri Endüstrisi, 54 ülkede faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor.

Türkiye’nin tanınan yatırım uzmanlarından Kenan Altunç’un liderliğinde yola çıkan OSCORP, sadece ülke çapında değil dünya çapında da 20’ye yakın markayla ülkenin bu alanda büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. OSCORP’un alan uzmanlarından oluşan profesyonel ekibi dünyada meydana gelen değişimleri yakından takip ediyor.

OSCORP yenilikçilik, esneklik, uyumluluk ve bütüncül düşünce yaklaşımıyla geleceğin ihtiyaçlarını anlayarak bu doğrultuda tasarımlar yapmaya çalışıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda şirket, dünyada belirmeye başlayan gıda krizine şimdiden hazır olmak için gıda sektöründe de ‘Soframda Anadolu’ markasıyla faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.

OSCORP şirketinden yapılan açıklamada, "Kendi bünyesinden ve öz kaynaklarıyla çıkardığı 20’ye yakın markanın yanı sıra ‘Soframda Anadolu’ markasıyla gıda sektöründe yapacağı ulusal ve uluslararası işbirliği ve yatırımlarla birikimini ve uzmanlığını bu alanda da uluslararası düzeye taşımış olacak. Teknoloji transferi, savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra Soframda Anadolu ile gıda alanında da faaliyet gösterecek olan şirketin yönetim kurulu bu alanda da talepleri hızla karşılamaya hazır duruma gelecek. OSCORP’un bünyesinden çıkardığı Black Lion International Security (BLIS) adlı kuruluşu özellikle profesyonel güvenlik hizmetlerine olan ihtiyacın arttığı bölgelerde bu ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıya dönüşüyor. BLIS’in başına bu alanda çok yetkin ve birçok başarıya imza atmış bir üst düzey yönetici ataması yapıldığını ifade eden şirket yöneticileri; BLIS’in çok yakında ülke genelinde sahip olduğu yaygın hizmet ağı ve marka değeriyle standartları farklılaştıracağını belirtiyorlar. OSCORP, BLIS ile çok kısa sürede ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı kurarak değişimden kaynaklanan ihtiyaçlara çözümler sunmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Değişime uyum sağlayabilen yapıların özellikleri arasında hız, esneklik ve çoklu görevlere hazırlık olduğunu ifade eden Kenan Altunç, bu nedenle yapılan boşluk analizlerinden elde edilen durum tespitlerinin ötesine geçme ve aksiyon alabilme becerisine olan ihtiyaca vurgu yaptı. Stratejilerin ve stratejik planların her şirket tarafından yapıldığını, fakat bunları uygulayabilen, değişen çevreyle uyumlu icrasını sağlayabilen şirketlerin oranının ise ancak yüzde 10 düzeylerinde kaldığını belirten Altunç, elde ettikleri başarının icrada gösterdikleri hız, esneklik ve uyumlulukla ilişkili olduğunu aktardı.