Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçı değerlendirdi. Konuşmasına 2001 yılında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve geçtiğimiz günlerde Bolu’da yaşanan otel yangınını hatırlatarak hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Korkmaz, “Servet Hocaya teşekkür ediyorum. İlk senesinde gayet pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. Buraya gelen takımların niyeti genelde zaman geçirmek oluyor. Bugün rakibimiz oyun oynamaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Bence sahadaki futbol bu ligin üstünde bir keyif verdi” diye konuştu.

Maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını söyleyen genç antrenör, “Maçın ilk bölümüne istediğimiz gibi başlayamadık. 20. dakikadan sonra sahada daha baskın olmaya başladık. Skor daha farklı olabilirdi. Amed ile içerde de dışarda iyi maç oynandı ve iyi bir atmosfer vardı iki takımın ev sahipliğinde de. Onlara mücadelelerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“İsimler değişse de değişmeyen tek şey İstanbulspor’un oyun kültürüdür”

Oyun anlayışlarından hiçbir koşulda ödün vermediklerini söyleyen Korkmaz, “Takımdan gidenler, sakatlıklar ve hasta oyuncularımız mevcut. Fakat isimler değişse de değişmeyen tek şey İstanbulspor’un oyun kültürü. Bugün yine eksik olmamıza rağmen rakipten daha fazla gol pozisyonuna giren taraftık. Ligin gol beklentisi en yüksek olan takımıyız. Sonuçlandırmada bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama bunu da aşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Takıma takviyelerin olacağını vurgulayan Osman Zeki Korkmaz, “Almanya Bölgesel Ligi de olmak üzere takıma birkaç takviyemiz olacak. Onları da birkaç hafta içerisinde ligde ve kupada oynayacağımız maçlarda görürsünüz. İstanbulspor, isimler değişse de pozitif ve keyif veren oyunundan bir şey kaybetmeyen kültür yuvasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.