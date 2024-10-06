Osmaneli Belediyesi Ahşap Atölyesi’nde üretilen kamelyalar ilçedeki okullara ve parklara dağıtılıyor.

Ahşap Atölyesi ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar ve parklar için kamelya üretimi gerçekleştirdi. Yapılan üretim hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "İlçemizdeki öğrencilerin ve vatandaşların daha rahat ve keyifli vakit geçirmesini amaçlayan bu çalışma, hem okullarda öğrencilerin sosyal alanlarında kullanılacak hem de parklarda vatandaşlarımıza dinlenme alanları sunacak şekilde tasarlandı. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ederken, ahşap atölyesiyle de yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor" dedi.