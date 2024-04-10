Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler için mevlit okuttu.

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis haftası etkinlikleri çevçevesinde şehit polisler için ve tüm şehitler için mevlit okuttu. Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polisleri unutmayarak Fatih Camii’nde yatsı namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş, kurum müdürleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Vaizi Salih Doğanay birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan ’Amin’ denildi. Vaiz Doğanay Türk Polis Teşkilatı’nın dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülkemizin güvenliği açısından önemine değinerek, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere rahmet diledi, gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade etti. Doğanay, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi.

Cami çıkışında katılanlara Belediye Başkanı Bekir Torun tarafından Osmaneli Belediyesi’nin hazırladığı irmik helvası dağıtıldı.