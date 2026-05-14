OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3 ADET YER KİRALANMASI İŞİ



Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait yerlerin kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Mülkiyeti Belediyemize ait; Bağlı Mahallesi 119 ada 22 parsel Bağlı Mesire yerinde bulunan 1 adet w.c’nin (43,91 m²) 31/10/2026 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 15.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 2.250,00.-TL

Tasarrufu Belediyemize ait; Bursa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 172, 190, 191 nolu bölümler içerisinde kalan Hüseyinalan C Tipi Mesire yerinde bulunan 2 adet w.c’nin (32,26 m²+38,82 m²) 31/10/2026 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 15.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 2.250,00.-TL

Tasarrufu Belediyemize ait; Bursa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 188, 189 bölümler içerisinde kalan Tuzaklı C Tipi Mesire yerinde bulunan 2 adet w.c’nin (26,21 m²+31,55 m²) 31/10/2026 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 15.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 2.250,00.-TL





İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2026 Perşembe Günü 14.00’de

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2026 Çarşamba Günü 17.00’e kadar



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgah Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

g) Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı olmadığına dair belge

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

i) E-Tebligat işlemleri için geçerli aktif KEP veya UETS adresi olduğunu gösterir belge



Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Tüzel kişilk yetkilisinin ikametgahı

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

i) E-Tebligat işlemleri için geçerli aktif KEP veya UETS adresi olduğunu gösterir belge



Not:

İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir. Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli her bir ilan için 2.000,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

