Toplantıya Memur-Sen’e bağlı sendikaların ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda, kamu çalışanlarının hak ve kazanımlarını daha ileriye taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar, yetki sürecine ilişkin hedefler, saha faaliyetleri ve teşkilat çalışmaları ele alındı.

İlçe Temsilcisi Yusuf Topçu toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Memur-Sen, sadece üyelerinin özlük ve ekonomik haklarını savunan bir sendika değil; aynı zamanda milletimizin değerlerini, kamu çalışanlarımızın onurunu ve çalışma barışını önceleyen büyük bir sivil toplum hareketidir. İnegöl’de bugüne kadar elde ettiğimiz başarı, teşkilatımızın birlik ve beraberliğinin sonucudur. 2026 yetki sürecinde de aynı azim ve kararlılıkla sahada olacak, kamu görevlilerimizin teveccühüyle yetkimizi daha da güçlendireceğiz.”

Toplantıda ayrıca, kamu çalışanlarının beklentileri, toplu sözleşme sürecine ilişkin talepler ve iş yerlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alınmıştır. Katılımcılar, Memur-Sen’in bugüne kadar elde ettiği önemli kazanımların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inançlarını ifade etmişlerdir.

İnegöl Memur-Sen Temsilciliği olarak; adalet, emek, özgürlük ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda kamu çalışanlarımızın yanında olmaya, onların haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

2026 yılı yetki sürecinin tüm kamu görevlilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; emeğin, alın terinin ve teşkilat dayanışmasının gücüyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.