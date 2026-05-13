Bakan Gürlek, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye’de ağır cezalar uygulandığını belirterek, hükümlülerin denetimli serbestlik öncesinde cezaevinde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçirileceğini söyledi.

Gençlerin ve çocukların sanal bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda bir bataklığa düştüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Yani Türkiye’de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargının hızlandırılması konusunda "hedef süre"nin önemini vurguladı. Bakan Gürlek, hedef sürede hakim ve savcıların dosyalarını bitirememeleri durumunda HSK’nın gereğini yapacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge milletvekilleri ile yapılan istişare toplantılarının faydalı olduğunu belirterek, "Özellikle bölgemizin sorunlarını bizzat sizden dinlemek çok önemli" diye konuştu.