Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 45’inci Olağan Meclis Toplantısı, İstanbul’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıyla eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez düzenlenen Sağlıklı Kentler Forumu (Healthy Cities Forum-HCF) da kapılarını açtı.

13-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen organizasyonda “Gıda, Su ve Enerji” başlıkları ele alındı. Foruma; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra birlik üyesi il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda paydaş katıldı.

Gerçekleştirilen olağan meclis toplantısında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı görevine yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay seçildi. Birliğin 1. Başkan Vekilliği ve encümen üyeliğine ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban seçildi.

Toplantıda sağlıklı şehirleşme politikaları, sürdürülebilir çevre yönetimi ve yerel yönetimlerin iklim, enerji ve kaynak yönetimi konularındaki sorumlulukları masaya yatırıldı. Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda kentlerin geleceğine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

COP 31 HAZIRLIK TOPLANTISI İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞECEK

Toplantı kapsamında ayrıca, küresel iklim politikaları ve sürdürülebilir şehircilik vizyonu doğrultusunda önemli bir gelişme daha paylaşıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP 31 sürecine hazırlık kapsamında düzenlenecek özel toplantılardan birinin İnegöl’de gerçekleştirileceği açıklandı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği paydaşlarını bir araya getirecek toplantıda; iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehir uygulamaları, enerji verimliliği ve çevresel dönüşüm konuları ele alınacak. İnegöl’ün ev sahipliği yapacağı organizasyonun, şehrin uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik vizyonuna önemli katkı sunması bekleniyor.