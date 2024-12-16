İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Başvuruların en geç 24 Aralık 2024 saat 12:00'ye kadar yapılması gerekirken, teklifler 25 Aralık 2024 saat 10:00 itibarıyla değerlendirilecek.

Taşınmazların kullanım amacı büfe, lokal, dükkân, çay ocağı, kafe, halı saha ve depo gibi çeşitli işlevleri kapsıyor.

İhaleye katılacak gerçek kişiler; nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi, tebligat için yazılı adres beyanı, geçici teminat bedelini yatırdığına dair belge veya banka teminat mektubu, noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü, adli sicil kaydı ve ihaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak zorunda. Vekâleten katılacaklar için ise noter tasdikli vekâletname gerekecek.

Tüzel kişilerden ise teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküsü, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu, dernekler için karar defterinden ihale ile ilgili karar ve yetkili tayini, noter tasdikli imza sirküsü ve ihaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan istenecek. Ayrıca vekâleten katılacak tüzel kişiler noter tasdikli vekâletname sunmakla yükümlü.

İhale şartnamesi ve ekleri, Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, 1.500 TL karşılığında şartname dokümanını satın almaları zorunlu. Geçici teminat ödemeleri, belediye veznesine ya da Türkiye Vakıflar Bankası'nın TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 IBAN numaralı hesabına yapılabilecek.

Belediye, ihaleyi yapıp yapmama hakkını saklı tutarken, ihaleye sadece belediyeye borcu bulunmayan ve ihalelerden yasaklı olmayan kişiler katılabilecek.

İşte ihale detayları;