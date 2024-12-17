OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

73 ADET YERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesine ait yerlerin kiralanması işi 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 1 numaralı (12.50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 14.375,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 25.875,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 2 numaralı (18.20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 18.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 33.570,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 3 numaralı (23,30m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 16.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 29.970,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 5 numaralı (18,10 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 12.050,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 21.690,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 6 numaralı (6.40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.200,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.160,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 7 numaralı (6,80 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.400,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.520,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 8 numaralı (4,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.200,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.360,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 9 numaralı (5,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.700,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 10.260,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 10 numaralı (26,00+ 71,00 m² çay ocağı+avlu) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 36.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 64.800,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 12 numaralı (4,50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.250,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.450,00.-TL





Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 13 numaralı (5,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.900,00.-TL





Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 14 numaralı (5,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.900,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 15 numaralı (4,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.100,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.180,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 16 numaralı (9,50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.750,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.950,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 17 numaralı (9,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.850,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 14.130,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 18 numaralı (7,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.850,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 12.330,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 19 numaralı (3,50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.750,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.550,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 49 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 21 numaralı (9,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.700,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.860,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 49 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 22 numaralı (10,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 8.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 14.400,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 47 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 25 numaralı (6,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.100,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 10.980,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 50 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 30 numaralı (11,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 8.600,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 15.480,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 50 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 31 numaralı (4,80 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.680,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.424,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 50 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 33 numaralı (4,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.470,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.046,00.-TL







Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 50 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 34 numaralı (4,50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.575,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.235,00.-TL



Mülkiye Belediyemize ait; 5818 ada 50 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uşak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 35 numaralı (5,90 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.065,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.117,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 50 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 36 numaralı (6,10 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.135,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.243,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 37 numaralı (6,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.350,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.430,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 38 numaralı (7,50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.750,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 12.150,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 64 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 39 numaralı (4,90 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.450,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.810,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 63 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 40 numaralı (4,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.150,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.270,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 69 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 41 numaralı (7,60 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.800,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 12.240,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 69 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 42 numaralı (7,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.700,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 12.060,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 69 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 43 numaralı (5,10 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.550,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.990,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 69 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 44 numaralı (8,80 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.400,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.320,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 69 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 45 numaralı (9,60 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.800,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 14.040,00.-TL







Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 46 numaralı (25,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 15.700,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 28.260,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 47 numaralı (11,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 8.850,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 15.930,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 48 numaralı (41,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 36.050,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 64.890,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 50 numaralı (14,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 10.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 18.000,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 51 numaralı (4,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.100,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.180,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 52 numaralı (4,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanası işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.150,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.270,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 53 numaralı (3,80 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.900,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.820,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 54 numaralı (5,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.900,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 55 numaralı (9,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.770,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 56 numaralı (4,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.150,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.270,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 57 numaralı (4,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.100,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.180,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 58 numaralı (9,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.600,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.680,00.-TL







Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 59 numaralı (4,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.350,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.630,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 60 numaralı (5,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.900,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 61 numaralı (5,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.900,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 62 numaralı (10,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 8.150,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 14.670,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 63 numaralı (10,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 8.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 14.400,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 64 numaralı (4,90 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.450,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.810,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 65 numaralı (5,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.900,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 66 numaralı (9,20 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.600,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.680,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 67 numaralı (7,10 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.550,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.790,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 68 numaralı (3,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.370,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 69 numaralı (3,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.370,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 70 numaralı (3,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.370,00.-TL







Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 71 numaralı (3,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.370,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 69 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 72 numaralı (3,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.850,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.730,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 73 numaralı (4,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.150,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.270,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 75 numaralı (6,80 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.400,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.520,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 76 numaralı (3,30 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 4.650,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 8.370,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 77 numaralı (7,10 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.550,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.790,00.-TL





Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 78 numaralı (8,80 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.400,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.320,00.-TL



Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 79 numaralı (6,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.350,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.430,00.-TL



68. Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 81 numaralı (4,40 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.200,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.360,00.-TL



69. Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 82 numaralı (7,10 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.550,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.790,00.-TL



70. Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 49 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 84 numaralı (7,00 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 11.700,00.-TL





71. Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 49 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 85 numaralı (10,70 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 8.350,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 15.030,00.-TL



72. Mülkiyeti Belediyemize ait: 5818 ada 49 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 86 numaralı (8,90 m²) dükkânın 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.450,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 13.410,00.-TL



73. Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 63 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 87 numaralı (3,10 m² yönetim odası) yerin 5 yıllığına kiralanması işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.550,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 2.790,00.-TL



İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 24.12.2024 Salı Saat 10.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 23.12.2024 Pazartesi Saat 12.00’a kadar



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:



Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgah Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

g) Adli sicil kaydı

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan



Not: İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklılık kararı verilmemiş olan istekliler katılabilir.

Söz konusu yerlerde mevcutta kiracı bulunmaktadır.

Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Şartname satış bedeli: 1.500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

