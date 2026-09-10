ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ın Dallas kentinde gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin açılışında konuştu. Trump, konuşmasının önemli bölümünde İran’la yaşanan son gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD İran’a karşı verilen savaşı kazandığında petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini ifade eden Trump, Bu savaşı kazanacağız. Zaten kazanıyoruz. Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz. Bence bundan sonra Hürmüz Boğazı’na ‘Trump Boğazı’ demeliyiz. Oradan bir kazanım sağlamalıyım. Trump Boğazı ismi gibi" ifadelerini kullandı. Trump, imalı bir şekilde İran liderlerinin de bu isim değişikliğine çok sevineceğini ifade etti.

İran’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını ve ülkenin parçalanmakta olduğunu belirten Trump, "51 yıldır Orta Doğu’nun zorbası olan bir ülkeydiler, ama artık zorba değiller" diye konuştu.

Trump, Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD ara seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir vaat de açıkladı. Cumhuriyetçi Parti’nin hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğu elde etmesi halinde ülkedeki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar ödeme yapılacağını söyledi.

Söz konusu ödemenin ABD’nin ekonomik başarısıyla mümkün olacağını savunan Trump, vatandaşlara dağıtılacak paranın kullanımı için de bir şart öne sürdü. Trump, 5 bin dolarlık ödemenin yalnızca ABD sınırları içerisinde harcanmasını istediğini belirtti.