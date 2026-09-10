Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın kalp krizi geçirmesinin ardından, bu kez Mehmet Ali Erbil’den gelen haber sevenlerini endişelendirdi.

69 yaşındaki ünlü şovmenin önceki gün evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan Erbil’e sağlık ekipleri tarafından acil müdahalede bulunuldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.