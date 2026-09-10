İsrail ile yürütülen işbirliğinin özellikle savunma ve teknoloji alanlarında Yunanistan’a önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Gerapetritis, Atina’nın Arap ülkeleriyle de stratejik ilişkilerini koruduğunu söyledi.

TÜRKİYE KONUSUNDA MÜTTEFİKLERİNE BİLGİ VERDİ

Türkiye’nin son dönemde izlediği politikaya ilişkin Avrupa Birliği kurumları ve üye devletlerle temas halinde olduklarını belirten Gerapetritis, tansiyonun yükselmesi durumunda müttefiklerinden açık ve somut destek isteyebileceklerini dile getirdi.

“GEREKİRSE SAHADA KARŞILIK VERİRİZ”

Muhtemel bir kriz senaryosunda Yunanistan’ın gerekli adımları atmaya hazır olduğunu kaydeden Gerapetritis, Türkiye’ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Gerekirse sahada müdahale ederiz."

12 MİL ÇIKIŞI: "BİZ BUNDAN ASLA VAZGEÇMEDİK"

Gerapetritis’in açıklamalarında dikkat çeken konulardan biri de Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline genişletme hedefi oldu.

Atina’nın bu konudaki tutumunun değişmediğini belirten Gerapetritis, Yunanistan’ın vazgeçmediğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgesel suların 12 deniz miline kadar genişletilmesi, Uluslararası Deniz Hukuku'ndan kaynaklanan Yunan devletinin bir ayrıcalığıdır. Biz bundan asla vazgeçmedik."

Bu yönde bir adımın ne zaman atılacağı konusunda tarih vermeyen Yunan Bakan, "Size bir zaman çizelgesi veremem, ancak bu tek taraflı bir haktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG DEVAM ETMELİ"

Gerapetritis, sert açıklamalarının yanında Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de belirtti.

"İletişim kanalları mevcut. Türkiye ile diyalog devam etmeli. Bu bir zorunluluk."

Yunanistan'ın egemenlik konularını müzakere etmeyeceğini söyleyen Gerapetritis, "gri bölgeler" ve Yunan adalarının silahsızlandırılması konularının da Atina açısından görüşme konusu olmadığını savundu.