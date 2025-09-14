Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen olay, yoldaki sürücülerin ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, yolu kaçırınca anayolda geri geri ilerlemeye başladı. Olay sırasında yoldaki diğer araçlardan biri, sürücünün geri geri ilerlediğini fark ederek manevra yapmaya çalıştı ancak bu esnada geri gelen araç, ticari bir araca çarptı. Kaza nedeniyle ticari araç sürücüsü trafik magandasına korna çalarak tepki gösterdi.



Kaza sonrası sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.