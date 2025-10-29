Orhan 1 İnegöl Köftecisinde düzenlenen toplantıya İYİ Parti Bursa Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İlçe Başkanı Recep Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ile parti üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Recep Bayrak, kısa bir selamlama konuşması yaparak, “Bu akşamın önemi çok büyük. Cumhuriyet bayramımızın 102. Yıl dönümü partimizin kuruluşunun 8. Yıl dönümü ve arkadaşlarımla beraber güzel bir yemek. Gerçekten bizim için çok önemli. Bu önemli akşamda sayın milletvekilim, sayın teşkilat başkanım, sayın il başkanım da bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, “İnegöl teşkilatımız kendine yakışan şekilde kongresini tamamladı. Başkanımız Recep Bayrak ve ekibini tebrik ediyorum. 9 Kasım’da il kongremizi gerçekleştireceğiz, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"BURSA VE İNEGÖL SAHİPSİZ KALDI"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Çok değerli il başkanım, kıymetli ilçe başkanım, il yöneticilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bende Cumhuriyet’in 102. yılını tebrik ediyorum. Samimiyetle Türkiye Cumhuriyet’inin temel değerlerinin tam anlamıyla bir tehdit altında olduğu süreçte dün olduğu gibi bugünde Allah ömür verdiğince Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize sahip çıkacağız. Yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun. İnegöl her zaman ki gibi hep bereketli oldu. Hep misafirperver oldu ve yine bizi bugün mükellef bir sofra da hem de o güzel yürekleriyle ağırlıyor. Geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte muhtemelen genel seçimi de göğüsleyecek olan yeni yönetiminize başarılar diliyorum. Bir tek şeyden bahsetmek istiyorum. O kadar sahipsiz bir Bursa’da yaşıyoruz ki ve bu kadar sahipsiz Bursa’nın bir diğer sahipsiz ilçesi de İnegöl. Bu kadar üreten, çalışan, ticaret yapan, cari açığın kapanmasında katkı koyan bir İnegöl böyle olmamalı. Biz İyi Parti olarak buna talibiz" dedi.

"İNEGÖL'ÜN SORUNLARINI VALİLİK BİNASI ÇÖZER"

İYİ Parti Bursa Milletvekili, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, "Çok kıymetli il başkanım, milletvekilim, ilçe başkanım, muhterem hanımefendiler, oldukça fazla hanımefendinin burada olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikli olarak ilçe başkanımızı ve heyetini bize yapmış olduğu davete icap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Yeni seçilen yöneticilerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İlçe başkanımız aradığında, İnegöl deyince akan sular duruyor. Çünkü siyasete İnegöl’de başladım. Başladığımız partide 3 dönem ilçe başkanlığı yapma fırsatım oldu. Bu yönüyle yurdumuzda İnegöl, vatanımızda İnegöl. Kongre süreçlerimiz başladı. İlçe kongrelerimizin yaklaşık 850 civarını çok şükür kazasız belasız bitirdik. Geçtiğimiz hafta sonu il kongrelerini yapmaya başladık. Geçtiğimiz hafta 6 tane il kongremizi bitirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program İYİ Parti'nin kuruluşunun 8. Yılı nedeniyle pasta kesimiyle son buldu.