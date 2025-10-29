Işıklar'dan Heykel'deki törenlere kadar "Vatan sana canım feda" sözleriyle yürüyen jandarma astsubaylar Bursalılardan alkış aldı. Gurur veren görüntüler sebebiyle vatandaşlar askerlere yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'daki törenler Heykel anıtı önünde yapıldı. Jandarma Sahil Güvenlik Fakültesi Işıklar Jandarma Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi'nde eğitim gören astsubaylar ise Işıklar yönünden nizami bir şekilde tören yürüyüşü yaptı. "Vatan sana canım feda" diyen astsubaylar Bursalıların ilgisiyle karşılaştı.

Tören yürüyüşü Ulucami önüne kadar sürdü.

Öte yandan havadan gösteri yapan F16'lar da Bursalıların göğsünü kabarttı.

Kaynak: İHA