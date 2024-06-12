Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Şehit Sinan Acar Ortaokulu Kız Badminton Takımı, Bartın’da düzenlenen Okul Sporları Badminton Küçükler Kız-Erkek Badminton Türkiye Birinciliği Müsabakaları’nda Türkiye şampiyonu oldu.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Kız Erkek Badminton Türkiye Birinciliği müsabakaları Bartın’da düzenlendi. Ömertepesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara, hem kız ve hem de erkeklerde 19’ar olmak üzere toplam 38 takım katıldı. Küçük kızlar ve küçük erkekler badminton müsabakaları büyük çekişme içerisinde geçti. 4 gün süren müsabakalar sonunda tamamı Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Şehit Sinan Acar Ortaokulu, Türkiye şampiyonu oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle taktim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa’nın gururu olan sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.