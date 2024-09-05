Osmangazi Belediyesipor Kulübü sporcusu Şevval Melek Kanbur, Konya’da düzenlenen Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda 57 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, 73 ilden 2 bine yakın sporcunun katılımıyla Konya’da düzenlendi. 02-05 Eylül 2024 tarihleri arasında Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen şampiyona, kıran kırana geçen karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonada 57 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyesipor Kulübü sporcusu Şevval Melek Kanbur, yaptığı 7 karşılaşma sonunda Türkiye ikincisi oldu. Kanbur, elde ettiği bu başarı ile gümüş madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı sporcuyu tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.